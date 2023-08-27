طائرة حديثة تنضم الى أسطول الخطوط الجوية العراقية

2023/08/27 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النقل، مساء اليوم الأحد (27 آب 2023) عن إنضمام الطائرة من طراز A220-300 رسمياً الى أسطول الناقل الوطني (الخطوط الجوية العراقية).

وقالت النقل في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، ان "عدد الطائرات من هذا الطراز أرتفع الى خمس طائرات".

يشار الى ان وارة النقل أعلنت في مطلع آب الجاري ان عدد الطائرات التي انضمت مؤخراً الى اسطول الناقل الوطني، بلغ 11 طائرة، أربعة من طراز A220، وطائرة من طراز Dreamliner، وست طائرات من طراز MAX".