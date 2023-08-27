من هو الحارس الشخصي لميسي في إنتر ميامي؟

2023/08/27 | 18:30 - المصدر: العربي الجديد

أصبحت وسائل الإعلام العالمية تطلق على ياسين الشويكي لقب حارس "الظل" للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي إنتر ميامي، بعدما ظهر صاحب الأصول التونسية في العديد من التسجيلات المصورة مع بطل مونديال قطر 2022، منذ انتقاله إلى الدوري الأميركي لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" السبت، فإن ياسين الشويكي يحمل الجنسية الأميركية، ويعد أحد الملاكمين المعرفوين في الولايات المتحدة، حيث خاض العديد من المواجهات، واحترف أيضاً رياضة الفنون القتالية المختلطة.

وتابعت أن ياسين الشويكي خدم في القوات الخاصة بالجيش الأميركي في العراق وأفغانستان قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة، حيث عمل في إحدى الشركات الأمنية، بالإضافة إلى احترافه رياضة الفنون القتالية المختلطة، والملاكمة، وفنون الدفاع عن النفس.

وأوضحت أن أسطورة منتخب إنكلترا السابق ديفيد بيكهام، أحد مالكي نادي إنتر ميامي الأميركي، قام بتعيين ياسين الشويكي حارسا شخصيا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ يحرص على مرافقته دائماً، عبر مراقبته في المواجهات أو حمايته أثناء قضاء وقته مع عائلته.

كما اختتمت بأن وظيفة ياسين الشويكي هي حماية ميسي من المضايقات التي قد يتعرض لها، بالإضافة إلى إشرافه على أمن عائلة النجم الأرجنتيني، وهو ما أظهره خلال التسجيلات المصورة التي جرى تداولها في وسائل الإعلام.

Messi’s bodyguard is working over time ??? pic.twitter.com/3GuDS9dA4O — Fentuo Tahiru Fentuo (@Fentuo_) August 24, 2023

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A post shared by Yassine . (@yasstcheuko)