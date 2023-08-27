مكافحة الارهاب العراقي يعلن "ثمرة" تنسيق عالي المستوى مع كوردستان

2023/08/27 | 19:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الارهاب العراقي، يوم الأحد، أن ثمرة التنسيق عالي المستوى مع القوات الأمنية في كوردستان كوردستان أسهم في القبض على 147 مطلوباً.

وقال الجهاز في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن التنسيق عالي المُستوى بين جهاز مُكافحة الإرهاب والقوات الامنية في اقليم كوردستان ( مديرية مكافحة الارهاب اربيل، مديرية مكافحة الارهاب السليمانية، فوج مكافحة الارهاب السليمانية) أثمر عن العديد من العمليات الناجحة المستندة الى معلومات امنية واستخبارية دقيقة، اسهمت في تعقُب فلول عصابات داعش والقضاء عليه.

وبين أن هذا التنسيق جاء ضمن الإستراتيجية المُتبعة لجهاز مُكافحة الإرهاب في ضرورة توحيد الجُهد الأمني من أجل تضييق الخناق على عصابات داعش وتسهيل عملية رصدهم وتعقبهم.