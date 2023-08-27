لجان فرعية وتوزيع على الأجهزة الأمنية.. آخر مستجدات عودة المفسوخة عقودهم

2023/08/27 | 19:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، يوم الأحد، عن آخر مستجدات ملف عودة المنتسبين المفسوخة عقودهم إلى الخدمة ضمن تشكيلات الأجهزة الأمنية، مؤكدة تشكيل لجان فرعية لحسم هذا الملف.

وقال عضو اللجنة محمد الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارات والدوائر والمؤسسات الأمنية والحشد الشعبي وضعت آليات لإعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجان فرعية لمتابعة الملف".

وأوضح الشمري، أن "مخصصات المفسوخة عقودهم تضمنت تخصيص لوزارة الداخلية 29 ألف درجة، والدفاع 31 ألفاً والحشد الشعبي 37 ألفاً وجهاز مكافحة الارهاب ألف درجة والأمن الوطني 800 درجة".

وأضاف أن "التخصيص المالي ودرجات المنتسبين المفسوخة عقودهم شملوا بملف العودة إلى الخدمة"، لافتاً إلى أن "اللجان الفرعية وفق التشكيلات والأجهزة الأمنية بدأت باستقبال المفسوخة عقودهم على شكل وجبات من أجل إعادتهم إلى الخدمة".

وكان القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني، قد شدد الشهر الماضي، على أهمية العمل بانسيابية، والالتزام بالتعليمات الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة، وتنظيم العمل وتدارس الحالات المقدّمة وفق القوانين والتعليمات العسكرية، وتوجيه الموارد البشرية وفق السياقات العاملة.