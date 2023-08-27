الغياب يهدد بإقصاء الحمادي ودرجال يعجل الداخلية بجواز اللاعب

2023/08/27 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يواجه علي الحمادي مهاجم فريق ويمبلدون الإنجليزي خطر الغياب عن صفوف المنتخب العراقي بنهائيات كأس آسيا المقررة في قطر مطلع العام المقبل 2024.



وتعود مشكلة الحمادي إلى قرب انتهاء مدة جواز سفره وصعوبة تجديده من قبل السفارة العراقية في لندن.

وذكر مصدر مطلع أن رئيس اتحاد كرة القدم العراقي، عدنان درجال، تدخل لحل مشكلة الحمادي، من أجل تأمين مشاركته في كأس آسيا المقبلة.



وأجرى درجال اتصالات مع مسؤولي وزارة الداخلية، ووعدوه بإيجاد حل سريع في الساعات المقبلة.

وتجددت مخاوف الاتحاد بعد أن طلب نظيره الآسيوي تسليم القائمة النهائية في منتصف الشهر المقبل بحد أقصى.

وتلقى الحمادي دعوة رسمية من قبل مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس للمشاركة مع أسود الرافدين ببطولة كأس ملك تايلاند الرباعية التي ستنطلق في 7 أيلول المقبل.