اعتقال داعشي داخل فندق في بغداد.. والسلطات تكشف مهمته

2023/08/27 | 19:46 - المصدر: العربية

أعلنت السلطات العراقية، الأحد، اعتقال عنصر ينتمي إلى تنظيم داعش في أحد فنادق بغداد، موضحة أن مهمته كانت تقضي بجمع "معلومات" عن عناصر الأجهزة الأمنية.واعتقل الرجل في أحد فنادق بغداد في جانب الرصافة على الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يعبر العاصمة، بحسب ما جاء في بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية.كما أورد البيان الرسمي أنه تم اعتقال الشخص المذكور "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بأمن المرافق السياحية، والتي تضمنت تواجد أحد المطلوبين بقضايا إرهابية كان أهمها تقديم معلومات خاصة عن أفراد الأجهزة الأمنية إلى عصابات داعش الإرهابية".وأضاف أنه لدى التحقيق مع المعتقل تبين أنه "تم تكليفه بتقديم المعلومات الشخصية عن رجال الأجهزة الأمنية ضمن محافظة نينوى"، لافتا إلى أنه اعترف" بانتمائه إلى داعش.ولم يكشف البيان هوية المعتقل ولا اسم الفندق الذي تم توقيفه فيه.ورغم إعلان السلطات العراقية انتصارها على التنظيم المتطرف في نهاية عام 2017، فإن الخلايا المتشددة تواصل مهاجمة عناصر الجيش والشرطة بشكل متقطع، لا سيما في المناطق الريفية