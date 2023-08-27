2023/08/27 | 19:47 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق إجبار معلمة هندوسة التلاميذ على صفع زميلهم المسلم، وذلك بسبب خطأ قام به في جدول الضرب

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في الفيديو، يمكن رؤية المعلمة وهي تأمر الطلاب بصفع الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، حيث يبدو أنه أخطأ في جدول الضرب.

ثم يُسمع صوت المعلمة وهي تقول للأطفال بينما يقف الصبي باكياً “لماذا تضربونه بشكل خفيف؟ اضربوه بشدة”. كما أضافت “ابدأوا بضربه على الخصر (..) وجهه يتحول إلى اللون الأحمر”.

وبعد هذه الحادثة المروعة، قام والد الطفل بتقديم شكوى لدى الشرطة في منطقة مظفرناغار ضد المعلمة.

أثارت الواقعة موجة واسعة من الاستنكار والاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المعلمة وتأمين حقوق الطفل.

بدوره ألقى زعيم المعارضة راهول غاندي اللوم على حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يتزعمه مودي في إثارة التعصب الديني في البلد الذي تقطنه غالبية من الهندوس.

وكتب في منشور على “X”: “زرع سم التمييز في عقول أطفال أبرياء وتحويل مكان مقدس مثل المدرسة إلى سوق للكراهية”.

وأضاف “لا يوجد شيء أسوأ يمكن أن يفعله معلم للبلاد” مشيرا أن “هذا هو نفس الوقود الذي نشره حزب بهاراتيا جاناتا والذي أشعل النار في كل أنحاء الهند”.

تعهدت السلطات الهندية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعلمة.

المصدر: تركيا الآن