2023/08/27 | 19:47 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

لقي ثلاثة من أعضاء حزب العمال الكردستاني، الأحد، حتفهم، في غارة جوية بطائرة بدون طيار في بنجوين.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبحسب جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، فإن طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي، استهدفت سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بالقرب من قرية زنكيدار في منطقة كرمك التابعة لقضاء بنجوين في محافظة السليمانية اليوم (الأحد 27 أغسطس 2023) وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة من المنتمين لحزب العمال الكردستاني".