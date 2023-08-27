وزير الإعمار لشفق نيوز: أغلب مشاريع النقل الداخلي تفشل لعدة أسباب

2023/08/27 | 19:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، يوم الأحد، أن أغلب مشاريع النقل الداخلي وبالأخص في العاصمة بغداد تفشل لعدة أسباب، فيما أشار إلى أن بعض المشاريع لا تحظى باهتمام المواطنين.

وقال ريكاني لوكالة شفق نيوز، إن "مشاريع النقل لفك الاختناقات المرورية وخصوصاً في العاصمة بغداد أغلبها تفشل لأسباب كثيرة، منها مشروع المترو الذي يحتاج إلى مبالغ كثيرة، إضافة إلى أن عملية حفر الأنفاق تحت الأرض ستواجه صعوبة كبيرة بسبب ارتفاع نسبة المياه الجوفية".

وعن مشروع حافلات نقل الركاب في بغداد، أوضح ريكاني أن "الباصات التي انتشرت في بغداد لنقل المواطنين كانت تسير وفق مسارات محددة وقليلون من استخدموها ولم تنجح، حيث أن الكثير من المواطنين يفضلون التنقل بسيارات الأجرة الخاصة".

أما بخصوص قطار بغداد المعلق، فأشار إلى أن "هناك محاولة لتنفيذ القطار المعلق وربما هذا المشروع سيساهم في حل جزء من الاختناق المروري في العاصمة بغداد".