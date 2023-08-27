2023/08/27 | 20:35 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إعماماً إلى جميع المحافظات بالالتزام بتنفيذ المشاريع التي تتوافق مع البرنامج الحكومي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لبحث المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية لمحافظة الديوانية في الموازنة العامة الاتحادية، جرى خلاله استعراض المشاريع المخطط لها في المحافظة"، لافتاً إلى أن السوداني "اطلع على المشاريع المقترحة، وتوزيع هذه المشاريع داخل المحافظة، وشدّد على ضرورة إبعاد المشاريع وتنفيذها عن التأثيرات السياسية او الانتخابية، والنأي بالخدمات المقدمة للمواطنين عن أي تدخل سياسي أو محاولة للتوظيف والاستغلال الدِّعائي".وجدد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، توجيهاته بأن "تركز المشاريع على الأولويات المحددة في البرنامج الحكومي، في مشاريع البنى التحتية، منها مشاريع الصرف الصحي والماء والكهرباء والصحة والتربية والخدمات العامة".ووجّه إعماماً إلى "جميع المحافظات بالالتزام بتنفيذ المشاريع التي تتوافق مع البرنامج الحكومي، وعدم تعارضها مع الرؤية الحكومية في أولوية تنفيذ مشاريع البنى التحتية، ثم الانتقال بعد ذلك إلى المشاريع التكميلية أو الثانوية".وفي ما يتعلق بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي، وجّه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بـ"المباشرة في تنفيذ واستكمال الشبكات الخاصة بالصرف الصحّي في تسعة أقضية ونواحٍ في محافظة الديوانية، كونها تمثل أولوية يتحتم إنجازها بالتزامن مع إتمام باقي المشاريع الخدمية ذات المساس المباشر بحياة المواطنين".