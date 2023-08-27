السوداني يوجّه بإبعاد المشاريع وتنفيذها عن التأثيرات السياسية والانتخابية
2023/08/27 | 20:36 - المصدر: ناس نيوز
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ابحثالسوداني يوجّه بإبعاد المشاريع وتنفيذها عن التأثيرات السياسية والانتخابية بينها تنبؤات بالوفاة.. دراسة ترصد ’معلومات مضللة’ روّج لها أطباء في ذروة كورونا الهند تضع حداً أدنى لسعر تصدير الأرز البسمتي بعد حظر الأرز الأبيض واقعة أثارت غضباً واسعاً.. معلمة تأمر الطلاب بصفع زميلهم المسلم بقوة! مقتل 3 من العمال الكردستاني بضربة جوية في السليمانية تحطم طائرة قائد فاغنر.. المضيفة تكشف تفصيلاً ’مريباً’ الشرطة البريطانية تعلن مكافأة مالية لمن يعثر على لاجئة عربية.. ما قصة ’هدير العنزي’؟ ’موسى’.. نص الحكم الصادر بحق السيّدة التي قتلت نجل زوجها كواليس استضافة محافظ البنك المركزي في مالية البرلمان لبنان لليبيا: اكشفوا مصير الصدر نسلّمكم هنيبعل القذافي روسيا تعلن نتائج الفحوص الجينية لقائد فاغنر بعد حادث تحطم الطائرة ماذا يأكل أطباء السرطان وماذا ’يتجنبون’ تماما؟ ’تروّج للمثلية والسحاق’.. أزمة في المكسيك بسبب مضمون كتب مدرسية روبياليس يزعم بأن القبلة مع اللاعبة كانت متبادلة ويرفض الاستقالة البنك المركزي يقرر شمول شريحة من المواطنين بالدولار الرسمي تقریر: 4 وزراء و6 محافظين و18 نائباً يقودون تحالفات انتخابية ’مرشات محورية’.. زراعة العراق تتعاقد لتوفير تقنيات الري الحديثة أعداد التحالفات والأحزاب والأفراد التي ستشارك في الانتخابات المحلية العراقيون يستهلكون 20 مليون لتر من غاز السيارات في شهر واحد مدير جمارك معبر برويزخان الحدودي يسلم نفسه للشرطة مصادر: ملامح خطة أميركية اسرائيلة تتعلق بالحدود العراقية السورية البنك المركزي يعلن نتائج نافذة بيع العملة الاجنبية اليوم الأحد القضاء يبت في قضية مقتل ’الطفل موسى’ خطة لإكمال دراسة النزلاء في السجون لجميع المراحل الدراسية رصد كشوفات أمانات ضريبية لم يتم تقييدها إيراداً نهائياً للدولة
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