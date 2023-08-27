2023/08/27 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (27 آب 2023)، اعماماً الى جميع المحافظات بشأن تنفيذ المشاريع وابعادها عن التأثيرات السياسية أو الانتخابية.

وترأس السوداني وفقاً لبيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم" اجتماعاً خُصص لبحث المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية لمحافظة الديوانية في الموازنة العامة الاتحادية، جرى خلاله استعراض المشاريع المخطط لها في المحافظة".

وأطلع السوداني "على المشاريع المقترحة، وتوزيع هذه المشاريع داخل المحافظة، وشدّد سيادته على ضرورة إبعاد المشاريع وتنفيذها عن التأثيرات السياسية او الانتخابية، والنأي بالخدمات المقدمة للمواطنين عن أي تدخل سياسي أو محاولة للتوظيف والاستغلال الدِّعائي".

وجدد رئيس مجلس الوزراء "توجيهاته بأن تركز المشاريع على الأولويات المحددة في البرنامج الحكومي، في مشاريع البنى التحتية، منها مشاريع الصرف الصحي والماء والكهرباء والصحة والتربية والخدمات العامة".

ووجّه السوداني أيضاً "إعماماً إلى جميع المحافظات بالالتزام بتنفيذ المشاريع التي تتوافق مع البرنامج الحكومي، وعدم تعارضها مع الرؤية الحكومية في أولوية تنفيذ مشاريع البنى التحتية، ثم الانتقال بعد ذلك إلى المشاريع التكميلية أو الثانوية".

وفي ما يتعلق بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي، وجّه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، "بالمباشرة في تنفيذ واستكمال الشبكات الخاصة بالصرف الصحّي في تسعة أقضية ونواحٍ في محافظة الديوانية، كونها تمثل أولوية يتحتم إنجازها بالتزامن مع إتمام باقي المشاريع الخدمية ذات المساس المباشر بحياة المواطنين".