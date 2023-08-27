الدوري الإنجليزي.. رودري يهدي مانشستر سيتي الفوز

2023/08/27 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أهدى الإسباني رودري، فريقه مانشستر سيتي، فوزه الثالث تواليا في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، وجاء في الرمق الأخير على المضيف شيفيلد يونايتد 2-1 الأحد في المرحلة الثالثة.

وسيطر مان سيتي على المباراة منذ بدايتها، لكنه عجز عن الوصول إلى شباك مضيفه في ظل تألق الحارس ويس فوديرينغهام.

واعتقد مان سيتي، أنهم حصلوا على فرصتهم لافتتاح التسجيل عندما احتسبت لهم ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة المحرمة، لكن النرويجي إرلينغ هالاند فرط بهذه الفرصة الذهبية بعدما سدد الكرة في القائم الأيسر في الدقيقة 37.

وعوض الهداف النرويجي هذه الفرصة حين وضع "السيتي" في المقدمة بكرة رأسية إثر عرضية من جاك غريليش (63)، ثم ألغى له الحكم هدفا في الدقيقة 71 بداعي التسلل.

لكن ونتيجة خطأ للمدافع كايل ووكر، نجح شيفيلد بمفاجأة ضيفه بهدف التعادل من تسديدة مُحكَمة للبديل جايدن بوغل (85)، قبل أن يقول رودري كلمته بتسديدة جميلة من داخل المنطقة بعد كرة عرضية من ووكر فشل زميله فيل فودن في السيطرة عليها، لتسقط أمام لاعب الوسط الإسباني الذي أطلقها في الشباك (88).

وبهذا الفوز، حقق مان سيتي العلامة الكاملة (فاز في ثلاث مباريات في أول ثلاث جولات)، لينفرد بالصدارة برصيد تسع نقاط، بينما بقي شيفيلد بلا رصيد من النقاط بعد تعرضه للخسارة الثالثة على التوالي.