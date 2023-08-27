2023/08/27 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

توفي سائح شاب من العاصمة بغداد، اليوم الأحد (27 آب 2023)، غرقًا في الزاب الصغير بمحافظة السليمانية.

وقال مدير شرطة قضاء دوكان العميد عادل صالح، في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، إن "الغريق يبلغ من العمر 22 عاماً، قد جاء من العاصمة بغداد للسياحة"، مشيرا إلى "نقل جثته إلى الطب العدلي".

ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن إقليم كردستان سجل 56 حالة خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي وفقا للأرقام التي أعلنتها المديرية العامة لإدارة الأزمات في الإقليم.

ويقدم الكثير من العاصمة بغداد والمحافظات العراقية على السياحة في مدن إقليم كردستان خصوصا خلال أيام الصيف.