2023/08/27 | 21:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (4-3) خلال مواجهة فياريال، مساء اليوم الأحد. وتواجه الفريقان ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الليجا، على ملعب “لاسيراميكا”. وسجل أهداف برشلونة، جافي وفرينكي دي يونج، وفيران توريس، وليفاندوفسكي في الدقائق (13، 15، 68، و71). بينما سجل لفياريال، خوان فويث، وألكسندر سورلوث، وأليخاندرو بايينا في الدقائق (26، 40، و50). […]

ظهرت المقالة برشلونة يهزم فياريال بريمونتادا مجنونة أولاً على ايرث نيوز.