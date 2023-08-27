مان سيتي يحقق فوزه الثالث في البريميرليج

2023/08/27 | 21:15 - المصدر: واع

متابعة – واعحقق فريق مانشستر سيتي فوزه الثالث على التوالي بعد ان تغلب على فريق شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الاسبوع الثالث من الدوري الانكليزي الممتاز.وتقدم السيتي بهدف في الدقيقة (63) أحرزه اللاعب(إيرلنج هالاند) الذي اهدر ركلة جزاء في الدقيقة (37) عندما سدد الكرة في القائم ليهدر فرصة التقدم لفريقه قبل أن ينجح في هز الشباك بضربة رأسية.وأدرك شيفلد يونايتد التعادل في الدقيقة (85) عن طريق لاعبه (جايدن بوجل ) قبل ان يضاعف لاعب السيتي (رودريغو هيرنانديز) النتيجة لفريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (88)من المباراة.