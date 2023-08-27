برشلونة يهزم فياريال في مباراة مارثونية

2023/08/27 | 21:15 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق فريق برشلونة فوزاً صعباً على مضيفه فريق فياريال بأربعة اهداف مقابل ثلاثة لحساب الاسبوع الثالث من الدوري الاسباني.وانتهى الشوط الاول من المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ، تقدم برشلونة اولاً بواسطة لاعبه (غافي) واضاف (فرينغي دي يونغ) الهدف الثاني لبرشلونة، فيما سجل فياريال هدفه الاول بواسطة (خوان فويث) في الدقيقة (26) وأدرك (الكسندر سورلوث) التعادل في الدقيقة(40).وفي الشوط الثاني تقدم فياريال بالهدف الثالث في الدقيقة (50) قبل ان يحرز (فيران توريس) التعادل لبرشلونة في الدقيقة (68)، ليعود بعدها (روبرت ليفاندوفسكي ) ويحرز هدف الفوز الرابع في الدقيقة (71).المصدر : كورة