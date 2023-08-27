2023/08/27 | 21:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

ماذا يمكن أن يقدم الفندق في مقابل هذا الثمن؟ غالبًا ما يكون هذا أول سؤال يخطر ببالك حين تطالع قائمة أسعار الإقامة في الفنادق المختلفة، وكلما كانت التكلفة أعلى كان تساؤلك أكثر جدية، وهو ما يجعل الجميع يتساءل دائمًا عن السر وراء الفنادق الأغلى والأكثر رفاهية في العالم والإجابة ببساطة تكون أنها توفر تجارب استثنائية للنزلاء الذين يتطلعون إلى الفخامة والترف.

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ويتم تحديد تكلفة الإقامة في هذه الفنادق بناءً على عدة عوامل، أحد هذه العوامل هو موقع الفندق، حيث تكون الفنادق الواقعة في أماكن سياحية شهيرة أو مناظر طبيعية خلابة غالبًا ما تكون أكثر تكلفة، كما يلعب تصميم وديكور الفندق دورًا مهمًا، حيث يتم استخدام المواد الفاخرة والأثاث الفاخر والتفاصيل الدقيقة لإضفاء جو من الرفاهية، بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الفنادق خدمات استثنائية مثل السبا والمطاعم ذات النجوم الميشلان وخدمة الغرف على مدار الساعة، ما يعزز تجربة الضيوف ويزيد من تكلفة الإقامة.

وفي هذا التقرير نلقي نظرة على أبرز الفنادق في قائمة أغلى الفنادق حول العالم، والتجارب التي تقدمها وفقاً لموقع "veranda" كما يلى:

فندق لوتيتيا باريس

يقع فندق Lutetiaفي باريس، الفندق مبني على طراز الآرت ديكو وتم افتتاحه لأول مرة في عام 1910، وقد استضاف شخصيات بارزة مثل جيمس جويس وجوزفين بيكر وبابلو بيكاسو، في عام 2018، حصل الفندق على تجديد بقيمة 238 مليون دولار، مع ما يقرب من 100 شركة حرفية مختلفة تشارك في ترميم الزجاج الملون الفخم والفسيفساء والمنحوتات، ويبدأ سعر الجناح الرئاسي الفخم بحوالي 12000 دولار في الليلة، وتبدأ أسعار الغرف الديلوكس ذات الشرفة من 2600 دولار في الليلة.

فندق بولغاري طوكيو

يتكون هذا الفندق من 98 غرفة على خمسة طوابق في ناطحة سحاب وسط مدينة ياسو في طوكيو، وهو بمثابة تكريم للحرفية اليابانية الماهرة الذي تشتهر به علامة بولغاري التجارية في جميع أنحاء العالم، تتوهج أسقف الغرفة بخمس طبقات من الذهب المطلي يدويا، ويتميز المنتجع الصحي بمسبح داخلي بطول 82 قدما مصنوعا من زجاج البندقية والفسيفساء الأخضر الزمردي، يمكنك توقع سعر يبدأ من 30 ألف دولار في الليلة، تبدأ أسعار الغرف الأخرى مثل الأجنحة الجونيور من 3000 دولار في الليلة خلال موسم الذروة.

ذو رانش آتي روك كريك

يقع الفندق على مساحة 6600 فدان من برية مونتانا الجبلية، وتتراوح 29 مكان إقامة هنا بين الأجنحة الفاخرة والحظائر التاريخية، يبدأ سعر الليلة في Trapper Cabin لشخصين من 4400 دولار، في حين أن تكلفة Bear House التي تتسع لما يصل إلى 12 شخصا تبلغ حوالي 14500 دولار في الليلة.

جزيرة فيلا الخاصة

تكلف الليلة في ذلك الفندق في أحد جذر المالديف، حوالي مليون دولار في الليلة، أما الغرف المشتركة والتي تبدأ بحوالي 5800 دولار خلال موسم الذروة، بالنسبة لمن يقضون شهر العسل، يقع فندق Romantic Residence فوق بحيرة فيروزية ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق القوارب، تشتمل أماكن الإقامة هنا على شرفة لتناول الطعام في الهواء الطلق على رصيف مراكب صغيرة عائم مع مطبخ بالإضافة إلى امتيازات أخرى تكلف حوالي 18000 دولار في الليلة، كما أطلق الفندق مؤخرا قرية Wellbeing الجديدة لأول مرة، والتي تتضمن مفهوم منتجع صحي جديد ومطعم صحي وجناح لليوجا.