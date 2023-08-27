2023/08/27 | 21:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خاضَ منتخبنا الأولمبيّ وحدته التدريبيّة الأخيرة اليوم الأحد استعداداً لمُواجهةِ نظيره اليمني في إطارِ التحضيراتِ للتصفياتِ المؤهلة لبُطولةِ آسيا التي تنطلق مطلع شهر أيلول بضيافةِ الكويت. وبشأن الاستعداداتِ، قال المديرُ الفنيّ للمنتخب الأولمبيّ، راضي شنيشل: “بغض النظر عن نتائج المبارياتِ التجريبيّة التي خضناها في معسكرِ البصرة، ولكن الاستفادةَ الفنيّة والبدنية للاعبين تحققت بنسبٍ […]

ظهرت المقالة شنيشل: نتعامل بحذر لتفادي خسارة أي لاعب أولاً على ايرث نيوز.