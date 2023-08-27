2023/08/27 | 21:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (4-3) خلال مواجهة فياريال، مساء اليوم الأحد، بالجولة الثالثة من منافسات الليغا، على ملعب "لاسيراميكا".

وسجل أهداف برشلونة، جافي وفرينكي دي يونغ، وفيران توريس، وليفاندوفسكي في الدقائق (13، 15، 68، و71)، بينما سجل لفياريال، خوان فويث، وألكسندر سورلوث، وأليخاندرو بايينا في الدقائق (26، 40، و50).

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.