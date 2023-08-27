الكويت يفوز بالبطولة العربية لكرة اليد ويتأهل إلى "سوبر غلوب"

2023/08/27 | 22:02 - المصدر: العربي الجديد

توج نادي الكويت الكويتي بالبطولة العربية لكرة اليد، رجال، في نسختها الثامنة والثلاثين التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على الزمالك المصري بنتيجة (31-30) في المباراة النهائية التي جرت بين الناديين، مساء الأحد.

وتأهل الكويت إلى كأس العالم للأندية المقبلة "سوبر غلوب " بالسعودية، محققاً إنجازاً تاريخياً على حساب فريق عريق في قوة وخبرات لاعبيه، وهو الزمالك.

ويدين الكويت في فوزه إلى تألق عدد من لاعبيه، مثل أنخيل هيرنانديز وتيكسيرا وفرانكيز وعبد العزيز الشمري وعبد الله الغرابلي، الذين قادوا الكويت إلى "ريمونتادا" مثيرة، وتحويل التأخر في الشوط الأول إلى فوز في الثاني.

وبدأ الشوط الأول بسيطرة وتفوق زملكاوي، وتقدم مبكر في النتيجة أكثر من مرة، عبر أحمد الأحمر وأحمد سامح، بخلاف تألق الدفاع "الأبيض"، وتألق في صفوف الكويت فرانكيز وأنخيل هيرنانديز وتيكسيرا، لينتهي الشوط الأول بعد فاصل من المتعة بنتيجة (18-16) لصالح الزمالك.

وفي الشوط الثاني، ظهرت الإثارة والندية مبكراً من البداية، وسجل الزمالك عبر أحمد سامح، ورد الكويت عبر موساوي، وظل الفارق يتراوح بين 3 و4 أهداف، ثم تراجع إلى هدفين لصالح الزمالك في أول 10 دقائق، وحدث تراجع زملكاوي استغله الكويت ليتقدم لأول مرة (26-25)، قبل أن يستعيد الزمالك توازنه، ويتقدم مجدداً (27-26)، ثم عاد الكويت للتقدم (28-27)، ورفع الفارق إلى هدفين وسط تألق عبد الله الغرابلي، ووصلت النتيجة إلى (31-29) قبل النهاية بـ30 ثانية، ثم (31-30)، وهي النتيجة التي انتهى بها اللقاء.

وشهدت مباريات تحديد المراكز حصول نادي البنك الأهلي المصري على المركز الثالث، بعد فوزه الصعب على مُضر السعودي (29-28) بفارق هدف، ليحصد البرونزية، فيما نال مضر المركز الرابع.

ونال نادي الحشد العراقي المركز الخامس، بعدما حقق الفوز على العربي الكويتي بنتيجة (33-32)، وحاز نادي الهدى السعودي المركز السابع بعد فوزه على وفاق عين توتة الجزائري (34-32).