2023/08/27 | 22:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

علق رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر، الأحد، بشأن قضية مسجد "دعاة الإسلام" في العاصمة بغداد.

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وقال الخنجر في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 آب 2023)، إن "دعاة الإسلام عنوانٌ كبيرٌ للتعايش وتأكيد دعوة الإسلام في التسامح ونبذ الغلوّ والتطرف".

وأضاف، أن "التجاوز على مسجد دعاة الإسلام في بغداد ومحاولة استخدامه لأغراض أخرى؛ انتهاك لقيم الوحدة والتعايش، وأملي كبيرٌ في السيد رئيس مجلس الوزراء أن يضعَ حداً للمزيد من المحاولات اليائسة في بث الطائفية والفتنة لغايات انتخابية أو اقتصادية!".