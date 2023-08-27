عبارات تكشف الأنانيين في العمل.. تعرف عليها

2023/08/27 | 22:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

"نحن جميعًا أنانيون بالفطرة إلى حد ما"، هكذا يؤكد ستيفان فالك خبير علم النفس في مكان العمل، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي هو تحقيق توازن "الأنانية الصحية" الذي يسمح لك بالتركيز على الذات، بدلاً من الانخراط في الذات.

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ويقول فالك، الذي أمضى أكثر من 30 عامًا في مساعدة الشركات على التعامل مع الموظفين الأنانيين بشكل مفرط، وخاصة أولئك الذين يمكن أن يكون سلوكهم ضارًا لزملائهم في الفريق، إن هناك خمس عبارات سامة يستخدمها دائمًا الأفراد الأنانيون والمطالبون بالاهتمام الفائق؛ وهي:

1. "هذه التعليقات مهينة"

يفسر الأشخاص المعرضون لذلك أي تعليقات بناءة على أنها هجوم شخصي. فهم يرفضون قبول الحقيقة المتمثلة في أن هناك دائمًا مجالًا للتطور.

إنهم يعتقدون أنهم لا يمكن أن يقوموا بارتكاب أي خطأ، مما يجعلهم حساسين للغاية لأي اقتراح بأن عملهم يمكن أن يحتاج إلى تحسين.

2. "أفكاري قيمة وتستحق دائمًا دراسة جادة"

بغض النظر عن مدى تواضعهم في الواقع، يميل الأشخاص الأنانيون إلى افتراض أنهم يجلبون دائمًا قيمة استثنائية للآخرين.

إنهم يتجاهلون حقيقة أن معظم أفكارنا وآرائنا ومقترحاتنا تحمل عيوبًا، بغض النظر عن الجهد الذي نستثمره فيها.

3. "نجاحهم يأتي على حساب نجاحي"

يميل الشخص الأناني للغاية إلى أن يكون أقل نجاحًا من الشخص الذي يوجه ميوله الأنانية إلى مساعدة الآخرين.

نظرًا لأنهم يكافحون من أجل رؤية القيمة في دعم من حولهم، فإنهم يعتقدون أن انتصارات الآخرين غير عادلة ونتيجة لمعاملة خاصة.

4. "لماذا تحاول دائمًا السيطرة علي؟"

الأشخاص الأكثر أنانية يكرهون بشدة الرؤساء الذين يقدمون التوجيهات أو يضعون توقعات واضحة. بالنسبة لهم، تعليمات المدير هي في أحسن الأحوال مجرد اقتراحات، أو في أسوأ الأحوال، محاولة لإساءة معاملتهم.

5. "أنت لا تحترمني بعدم اتفاقك معي"

يتوقع الأشخاص الأنانيون الاعتراف بخبراتهم ووجهات نظرهم، ولا يظهرون سوى القليل من الاهتمام بالتعلم من الآخرين.



لذلك، عندما يقدم شخص ما وجهة نظر مختلفة، فإنه لا يعتبرها فرصة للتعلم، بل كعلامة على الجهل.

أما عن كيفية التعامل مع الأشخاص الأنانيين والمطالبين بالاهتمام المفرط، فينصح فالك بالآتي:

1. تجنبهم ما أمكن

عادة ما يؤدي التعامل مع الأشخاص الأنانيين إلى نتائج سلبية. ولسوء الحظ، فهي منتشرة على نطاق واسع، لذا فإن تعلم كيفية التعامل معهم أمر ضروري لتشكيل نجاحك ومستقبلك.

وفي بعض الأحيان، يكون واجبا عليك أن تتكلم، حتى لو كان ذلك فقط من أجل راحة البال.

2. ضع حدودًا واضحة.

استدعهم عندما يصبح سلوكهم فظا أكثر من اللازم.

اطرح أسئلة مثل: "هل يمكنك توضيح كيف يفيد هذا السلوك الشركة؟" أو "هل تعتقد حقًا أن هذا السلوك يخدم مصلحتك؟"



على أقل تقدير، يمكنك توضيح أن سلوكهم غير مقبول بالنسبة لك ويضر بعلاقة العمل الخاصة بك.

3. توعيتهم بالمخاطر التي يواجهونها.

الأنانية لها العديد من التأثيرات السلبية التي يمكنك طرحها.

على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: "إذا ركزت فقط على ما يناسب احتياجاتك، فستحصل على رؤية ضيقة. وهذا يؤثر على كل شيء، ولن يخدمك على المدى الطويل.

أو "إذا كنت ترى كل شيء على أنه إهانة شخصية، فسوف تشعر بالإحباط المستمر وعدم الرضا والثقل بسبب الأفكار السلبية عن الآخرين. أليس هذا مرهقا؟

وفي كلتا الحالتين، اعلم أنك قد لا تحصل على الرد الذي كنت تأمله. ولكن إذا تناولت المحادثة بشكل جيد، فقد ترى تغييرا.