2023/08/27 | 22:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

حذرت مديرية صحة السليمانية، الأحد، من ارتفاع حالات الإسهال والقيء، مرجحة انتشار الكوليرا.

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ودعت دائرة صحة السليمانية، وفقاً لبيان صادر عنها تلقى "ناس" نسخة منه، (27 آب 2023)، المواطنين، إلى "الابتعاد عن المياه غير المؤكدة مصدرها، واستخدام المياه التي توفرها مديرية مياه السليمانية، ويمكنهم أيضًا استخدام المياه المعبأة، والتي يتم تشغيلها تحت إشراف الفرق الصحية".

وقررت مديرية صحة السليمانية وفق البيان، "منع جميع أنواع الفواكه والخضروات في المطاعم".

واختتم البيان، "تستعد دائرة صحة السليمانية لتزايد حالات الإسهال والقيء، وتحث الناس على اتباع الإرشادات الصحية".