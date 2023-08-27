ائتلاف دولة القانون ينتخب ياسر المالكي رئيسا لكتلته في البرلمان

2023/08/27 | 22:45 - المصدر: واع

بغداد – واعانتخب ائتلاف دولة القانون، النائب ياسر المالكي رئيسا لكتلة الائتلاف في مجلس النواب بدلا عن النائب عطوان العطواني.وذكر بيان مقتضب للائتلاف تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "ائتلاف دولة القانون انتخب خلال اجتماعه اليوم النائب ياسر المالكي رئيسا لكتلة دولة القانون في مجلس النواب بدلا عن النائب عطوان العطواني".