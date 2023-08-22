2023/08/27 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انتخب ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، اليوم الأحد (27 آب 2023)، رئيساً جديداً للكتلة النيابية للإئتلاف.

ووفق مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم" فأن "الإئتلاف اجتمع برئاسة المالكي وانتخب النائب عنه (ياسر صخيل المالكي) رئيساً للكتلة في البرلمان بدلاً من عطوان العطواني الذي كان يشغل رئاسة الكتلة قبل تسلمه رئاسة اللجنة المالية النيابية للدورة البرلمانية الحالية".

يشار الى ان النائب ياسر صخيل المالكي هو صهر رئيس الإئتلاف رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي ورئيس (حركة البشائر).