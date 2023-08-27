إعدام بالرصاص داخل مجلس عزاء جنوبي العراق

2023/08/27 | 22:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بمقتل وإصابة شخصين داخل مجلس عزاء شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجلس العزاء الذي أقيم على طريق سيد دخيل القديم شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة تحول لمعركة طاحنة بين طرفين انتهت بمقتل شخص على طريقة الاعدام بتلقيه طلقة في الرأس وإصابة اخر بجروح".

واضاف المصدر، ان "قوات امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي والمصاب للمشفى، فيما باشرت بملاحقة الجناة الذين هربوا للقرى النائية القريبة من موقع الحادث".