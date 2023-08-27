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الموانئ تستمر بنقل الزائرين من منفذ الشلامجة الحدودي إلى مرآب البصرة الموحد

الموانئ تستمر بنقل الزائرين من منفذ الشلامجة الحدودي إلى مرآب البصرة الموحد
الموانئ تستمر بنقل الزائرين من منفذ الشلامجة الحدودي إلى مرآب البصرة الموحد
2023/08/27 | 23:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تواصل الشركة العامة لموانئ العراق تنفيذ عمليات نوعية بنقل الزائرين من منفذ الشلامجة الحدودي إلى مرآب البصرة الموحد . وقال المدير العام للشركة المهندس فرحان الفرطوسي في بيان تلقته ايرث نيوز: “حسب توجيهات وزير النقل الاستاذ رزاق محيبس السعداوي بضرورة اشتراك كافة التشكيلات بعملية خدمة الزائرين ووضع خطة عمل للقيام بهذة المهمة ،استنفرت […]

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