2023/08/27 | 23:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تواصل الشركة العامة لموانئ العراق تنفيذ عمليات نوعية بنقل الزائرين من منفذ الشلامجة الحدودي إلى مرآب البصرة الموحد . وقال المدير العام للشركة المهندس فرحان الفرطوسي في بيان تلقته ايرث نيوز: “حسب توجيهات وزير النقل الاستاذ رزاق محيبس السعداوي بضرورة اشتراك كافة التشكيلات بعملية خدمة الزائرين ووضع خطة عمل للقيام بهذة المهمة ،استنفرت […]

ظهرت المقالة الموانئ تستمر بنقل الزائرين من منفذ الشلامجة الحدودي إلى مرآب البصرة الموحد أولاً على ايرث نيوز.