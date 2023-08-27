2023/08/27 | 23:10 - المصدر: ايرث نيوز

رأى هشام الركابي مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن مكافحة الفساد وشبكات تهريب النفط واحدة من العلامات المضيئة للحكومة⁩ والقضاء. وكتب الركابي في تدوينة على منصة “أكس” طالعتها إيرث نيوز، أن “مكافحة الفساد وشبكات تهريب النفط واحدة من العلامات المضيئة لحكومة محمد شياع ⁧‫السوداني‬⁩ والقضاء العراقي”. وأضاف أن “هذه الجهود تثبت ان […]

ظهرت المقالة مستشار السوداني: مكافحة الفساد وشبكات تهريب النفط من العلامات المضيئة للحكومة⁩ والقضاء أولاً على ايرث نيوز.