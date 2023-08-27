مستشار السوداني: مكافحة الفساد وشبكات تهريب النفط من العلامات المضيئة للحكومة والقضاء
2023/08/27 | 23:10 - المصدر: ايرث نيوز
رأى هشام الركابي مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن مكافحة الفساد وشبكات تهريب النفط واحدة من العلامات المضيئة للحكومة والقضاء. وكتب الركابي في تدوينة على منصة “أكس” طالعتها إيرث نيوز، أن “مكافحة الفساد وشبكات تهريب النفط واحدة من العلامات المضيئة لحكومة محمد شياع السوداني والقضاء العراقي”. وأضاف أن “هذه الجهود تثبت ان […]
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