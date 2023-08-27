2023/08/27 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الأحد، عن في إحباط محاولة إدخال 4 كغم من المخدرات عبر شط العرب في محافظة البصرة. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز انه “استمراراً لجهود تأمين الحدود العراقية ومنع إدخال الممنوعات والمخدرات، تمكن ابطال آمرية حدود السواحل في قيادة حدود المنطقة الرابعة من ضبط (3) كغم من الكرستال […]

ظهرت المقالة في البصرة.. إحباط محاولة إدخال 4 كغم من المخدرات عبر شط العرب أولاً على ايرث نيوز.