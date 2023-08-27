2023/08/27 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ وجهت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الأحد، نداء لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز الخدمات والبنى التحتية خلال الزيارة الأربعينية، وخاصة محافظات النجف وبابل والديوانية وكربلاء. وقال رئيس اللجنة النائب علي الحميداوي في بيان تلقته “إيرث نيوز”، إن “لجنة الخدمات النيابية تعرب عن تعازيها الحارة بذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام وتدعو رئيس مجلس الوزراء الى […]

ظهرت المقالة لجنة نيابية توجه نداء لرئيس الوزراء بشأن تعزيز الخدمات خلال زيارة الأربعينية أولاً على ايرث نيوز.