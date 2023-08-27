مختص: مبيعات المركزي تذهب "للمصارف السوداء".. وانخفاض المزاد سيرفع الدولار

2023/08/27 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الشأن المالي ناصر الكناني، اليوم الأحد (27 آب 2023)، ان مبيعات البنك المركزي تذهب لمصارف المتنفذين، التي تعمل على "الحوالات السوداء".

وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "ارتفاع مبيعات البنك المركزي أصبحت لا تؤثر كثيرا على سعر صرف الدولار في السوق المحلي، بسبب ذهاب غالبية تلك المبيعات الى المصارف التي يمتلكها المتنفذون، والمسؤولة بشكل مباشر على الحوالات السوداء، ولهذا جاء منع بعض تلك المصارف من التعامل بالدولار".

وبين الخبير في الشأن المالي أن "انخفاض مبيعات البنك المركزي بالتأكيد يكون له تأثير على قضية ارتفاع سعر الصرف، فهذا الانخفاض سوف يدفع الى حصول شحة في عملة الدولار"، مبينا ان "تلك المصارف والمضاربين سيعملون على جمع الدولار بهدف توفير العملة لغرض استمرار الحوالات السوداء".

وتحوم مبيعات البنك المركزي العراقي في الوقت الحالي حول الـ 200 مليون دولار يوميًا، بعد ان كانت تتجاوز الـ 250 مليون دولار، فيما تستمر اسعار الصرف بالتذبذب في الاسواق السوداء بفعل قيام التجار بتمويل تجارتهم بالدولار الموازي بدلا من الدولار الرسمي هربا من الضرائب، او بسبب الاستيراد من دول محظورة من الدولار مثل إيران.