هل مكملات زيت السمك مفيدة حقا؟.. دراسة تجيب

2023/08/27 | 23:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أفادت نتائج دراسة طبية حديثة، استندت على بيانات مسجلة في المعاهد الوطنية للصحة، الوكالة التابعة لوزارة الصحة الأميركية، أن الشركات المصنعة لمكملات زيت السمك تبالغ في تقدير فوائدها الصحية للقلب والأوعية الدموية.

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وتظهر معظم الأبحاث أن مكملات زيت السمك لا تقدم فوائد للقلب والأوعية الدموية، لكن هذا لم يمنع المسوقين من الترويج لها لصحة القلب، حسبما أظهرت الدراسة المنشورة على مجلة "غاما".

ومن الشائع استخدام مكملات زيت السمك في صورة كبسولات تؤخذ يوميا، حيث يعتقد أن أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تحتوي عليها مفيدة للصحة العامة، وخاصة القلب.

وفي حين أن الأشخاص الذين يتناولون المأكولات البحرية بانتظام أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب، إلا أن الدراسات لم تظهر أن تناول زيت السمك في صورة مكملات يقدم نفس الفائدة، وفق واشنطن بوست.

وفي الدراسة الجيدة، حلل الباحثون ملصقات حوالي 3 آلاف مكمل لزيت السمك موجودة في السوق الأميركية، تم الحصول عليها من قاعدة بيانات المعاهد الوطنية للصحة، التي تشير إلى فوائد صحية أغلبها يتعلق بصحة القلب.

وقالت آن ماري نافار، الأستاذة المساعدة في أمراض القلب في المركز الطبي الجنوبي الغربي بجامعة تكساس، وهي واحدة من مؤلفي الدراسة، إن غموض الصياغة في الملصقات يؤدي إلى معلومات مضللة بشأن المكملات الغذائية.

وقالت النتائج إن الملصقات لا تشير إلى نتائج تجارب تظهر فعاليتها، ويوجد تباين كبير في الجرعة اليومية في المكملات الغذائية المتوفرة، مما يؤدي إلى تباينات في سلامة وفعالية هذه المكملات.

ودعت الدراسة إلى زيادة تنظيم سوق مكملات زيت السمك، لمنع وصول المعلومات الخاطئة للمستهلك.

المصدر: الحرة