فرنسا تحظر ارتداء ’العباية الإسلامية’ في المدارس

2023/08/27 | 23:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلن وزير التربية الفرنسي، غابريال أتال، الأحد، أنه "سيحظر ارتداء العباية في المدارس" في فرنسا، مشددا على سعيه لوضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لمدراء المدارس.

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ولدى سؤال الوزير عن المسألة التي تثير جدلا منذ أشهر على خلفية حوادث على صلة بارتداء هذا اللباس، كشف أتال في تصريح لقناة "تي أف 1" أنه يسعى "اعتبارا من الأسبوع المقبل"، إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر.

وقال: "عندما تدخل إلى الفصل الدراسي، لا ينبغي أن تكون قادرا على التعرف على ديانة التلاميذ بمجرد النظر إليهم".

وفي عام 2004، حظرت الحجاب في المدارس، وأصدرت حظرا على النقاب في الأماكن العامة في عام 2010، ما أثار غضب عديديين في الجالية المسلمة البالغ عددها نحو خمسة ملايين نسمة، وفق رويترز.

وتعد مسألة الدفاع عن العلمانية من المسائل التي يتردد صداها بشكل كبير عبر مختلف ألوان الطيف السياسي في فرنسا، من اليساريين الذين يؤيدون القيم الليبرالية، إلى اليمينيين المتشددين الذين يسعون إلى الوقوف ضد تنامي الأفكار الإسلامية.

المصدر: فرانس برس