2023/08/28 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

كشفت شبكة الاخبار الإسرائيلية السابعة، يوم الأحد (27 آب 2023)، عن مصير "الأرشيف اليهودي" العراقي، معلنة نقلا عن مسؤول أمريكي قيام "قيادة المعارضة العراقية السابقة" بمنحها لشخصيات داخل الحكومة الأمريكية كــ"عربون شكر".

وقالت الشبكة بحسب ما ترجمته "بغداد اليوم"، إن "المستشار لوزارة الدفاع الأمريكية هارولد رود، كشف عن مصير الأرشيف اليهودي العراقي"، معلنا عثوره ومن معه على الأرشيف داخل مبنى المخابرات العراقية بعد تعرضه للقصف الأمريكي عام 2003، من خلال معلومات قدمت اليهم عبر "زعماء المعارضة العراقية" التي كانت قد وصلت البلاد حديثا لتولي الحكم.

وتابع "تحركنا مع مجموعة من الزملاء للحصول على الأرشيف وتأمين نقله الى واشنطن"، مبينا أن "القوات الأمريكية لم تبدِ اهتماما حينها بالأرشيف او بالحصول عليه، والذي كان مغمورا بالمياه في قبو مبنى المخابرات العراقي".

واشار الى ان "زعماء المعارضة العراقية قدموا لنا عمالا ومعدات للتخلص من المياه ونقل الأرشيف على حسابهم الشخصي"، بحسب وصفه.

الشبكة اكدت ان الأرشيف الذي وصفته بــ "الحيوي" للسلطات العراقية، يتضمن وثائق تعود الى العام 1540، تم نقلها جميعا عبر مراحل الى الولايات المتحدة الأمريكية بموافقة ورعاية من "قادة المعارضة العراقية" حينها، مشيرة الى ان مصير الوثائق الان ما يزال قيد الترجيح.