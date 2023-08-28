تعيين جنرال أمريكي بمهمة نفطية في إقليم كردستان

2023/08/28 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ترجمة

أعلن اتحاد صناعات البترول في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد (27 آب 2023)، تعيين عقيد سابق في الجيش الأمريكي بمنصب متحدثه الرسمي في العراق.

ويضم الاتحاد عدداً من الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مجال النفط.

وذكر بيان للاتحاد ترجمته "بغداد اليوم"، ان "العقيد مايلز كاغينز باشر اليوم بمنصب المتحدث الرسمي للاتحاد ومهمة تمثيله"، مشيرا الى أن "مهامه تتضمن التعامل مع أزمة تصدير النفط التي يعاني منها الإقليم نتيجة لرفض السلطات التركية إعادة ضخه عبر ميناء جيهان التركي.

وكان كاغينز قد شغل منصب المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الدولية ضد تنظيم داعش الإرهابي، حيث اكد بيان الاتحاد انه يملك "إمكانيات واسعة واهتمام كبير بتطوير بيئة العمل داخل إقليم كردستان العراق، وأتت من خدمته لمدة 26 عاما في الجيش التي شملت جزءاً كبيراً منها العمل الى جانب القوات العراقية والبيشمركة"، بحسب وصفه.

يشار الى ان اتحاد صناعات البترول في إقليم كردستان العراق شكل مطلع العام الحالي بمشاركة عدة شركات محلية واجنبية ناشطة داخل الإقليم ومن بينها شركات دي ان او، غولف كيستون، اتش كي ان اينرجي، وشمران للبترول.