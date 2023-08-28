متظاهرون يقطعون الطريق بين كركوك وأربيل

2023/08/28 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء يوم الأحد (27 آب 2023)، بأن متظاهرين اقدموا على قطع الطريق بين محافظتي كركوك وأربيل.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "متظاهرين قطعوا الطريق بين كركوك وأربيل، لمنع تسليم مقر قيادة عمليات كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وفي وقت سابق، ابدى النائب السابق عن محافظة كركوك ياسين العبيدي، استغرابه من خطوة الحكومة باخلاء مقر قيادة عمليات كركوك تمهيدا لتسليمه للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال العبيدي في تصريح صحفي، إن "المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة يمثل رمزا لفرض القانون في كركوك ولا يمكن التفريط به مطلقا لصالح الأحزاب الكردية".

وأضاف انه "من المحتمل أن يأخذ إجراء إخلاء المقر المتقدم في كركوك إلى منحنيات لا نستطيع ضبط الشارع في كون هذا الإجراء الذي سيعقد المشاكل بالمحافظة".

وأشار، الى ان "الحزب الديمقراطي هو المستفيد من قضية تسليم بناية المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة للحزب وانه لا نستطيع ضبط الشارع الكركوكي في حال خروج التظاهرات المنددة بعودة الحزب".