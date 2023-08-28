بابل.. "ممر آمن" لقاصدي كربلاء وعمليات قبض

2023/08/28 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الأحد (27 آب 2023)، عن إكمال جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع).

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم" ان قائد شرطة بابل اللواء خالد تركي الشمري، عقد اليوم اجتماعاً موسعاً بحضور مدراء المنظومة الامنية كافة العاملة بالمحافظة، لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين زيارة الأربعين".

وأضافت، إن "المجتمعين ناقشوا آخر التوجيهات الصادرة من وزير الداخلية الخاصة بتأمين الزيارة ، وسبل توفير الحماية وأفضل الخدمات للزائرين من داخل وخارج البلاد القاصديمن لكربلاء عبر بابل لإحياء الزيارة الاربعينية، وإكمال جميع المتطلبات الضرورية لتأمين الزيارة وفق ما مرسوم لها".

وفي سياق منفصل أفادت قيادة شرطة بابل بإلقاء القبض على مطلوب وفق أحكام المادة 229 من قانون العقوبات العراقي، بالإضافة الى مخالف آخر عثر بحوزته على امبولة استنشاق ملوثة بمادة الكريستال المخدرة مع أداة تعاطي في إحدى سيطرات شمال المحافظة.

وفي شمال مدينة الحلة ألقت مفارز سيطرة النيل (الطريق القديم)، القبض على مطلوب وفق احكام المادة 457 من قانون العقوبات.

في حين ألقت مفارز إجرام بابل القبض على لص داخل باحة دار سكني في إحدى مناطق مركز مدينة الحلة أثناء محاولته سرقتها.

كما تمكنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة من القاء القبض على لص قام بـ 11 سرقة في بابل.

وقالت قيادة شرطة بابل في بيان، ان "عملية القبض نفذتها مفارز شعبة مكافحة اجرام البلدة الصوب الكبير بالتعاون مع قسم كاميرات المراقبة الفيديوية والتنسيق مع السلطة القضائية".

وأشارت القيادة إلى، أن "المتهم اعترف من خلال التحقيق عن قيامه بسرقة مولدات وكوسرات ودرينات ومواد كهربائية من 11 دار قيد الانشاء في منطقتين وسط مدينة الحلة".