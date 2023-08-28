تمرد لسجناء "داعش" في سجن الصناعة بمدينة الحسكة السورية

2023/08/28 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، مساء اليوم الأحد (27 آب 2023)، بأن قوات سوريا الديمقراطية فرضت حظر تجول في مدينة الحسكة السورية بعد أنباء عن هروب عناصر من تنظيم داعش من سجن "غويران ".

وتقع مدينة الحسكة في الشمال الشرق السوري وقريبة على الحدود العراقية ما يضع هروب السجناء الدواعش مصدر قلق للعراق.

كما أعلن المرصد إغلاق القوى الأمنية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" جميع الطرقات في أحياء مدينة الحسكة، تزامناً مع عصيان لسجناء من تنظيم داعش في سجن الصناعة "غويران".



إلى هذا، انتشرت القوى الأمنية في محيط السجن وأبلغت الأهالي بضرورة التزامهم المنازل وفرض حظر للتجوال، بالتوازي مع عمليات بحث عن خلايا لـ"التنظيم" في الأحياء.

جاء ذلك، بالتزامن مع وجود معلومات عن تنفيذ التنظيم عملية فرار تماثل العملية الكبرى التي جرت مطلع العام الفائت، وسط أنباء عن هروب أو تهريب عناصر من السجن، وفق المرصد.



يُشار إلى أن سجن "غويران" الواقع في مدينة الحسكة السورية قد شهد في 20 يناير كانون الثاني 2022 هجوما لداعش، حيث أدى ذلك لمقتل حوالي 140 مقاتلاً من قوات "سوريا الديمقراطية".

كما أدى الهجوم الذي كان يهدف "داعش" من خلاله إلى فتح أبواب سجن "غويران" أمام نزلائه الذين ينتمون للتنظيم، إلى خسارته لحوالي 374 من عناصره.

ويشمل هذا الرقم على حدٍّ سواء، عناصر داعش المهاجمين من خارج السجن وآخرين حاولوا الفرار منه.

فيما تمكّن المئات من عناصر داعش المسجونين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، من الفرار في غضون تلك الاشتباكات، لكن حتى الآن لم تعرف أعداد الفارين بشكلٍ دقيق، إذ قُدِّرت بنحو 800 عنصرٍ فقط.



