قبل مانشيني.. مدربون كبار قادوا منتخب السعودية

2023/08/28 | 00:54 - المصدر: العربي الجديد

تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، لتولي مهمة تدريب المنتخب الأول في المحطات القادمة، وعلى رأسها بطولة أمم آسيا المقررة شهر يناير/ كانون الثاني المقبل في الدوحة.

ورغم أن الاتحاد السعودي لم يعلن عن مدة الصفقة، لكن تقارير سعودية بينت أنها تمتد لثلاث سنوات، في الوقت الذي ذكرت فيه قناة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن المدرب الإيطالي سيحصل على راتب ضخم، وهو من أسباب موافقته على ترك إيطاليا، يقدر بنحو 25 مليون يورو لكل سنة.

ولن يكون مانشيني، المدرب الأول الكبير الذي يشرف على قيادة منتخب السعودية، حيث مر في مسيرة "الأخضر" العديد من المديرين الفنيين الذين كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم.

وفي عام 1998، تولي كارلوس ألبرتو بيريرا، المدير الفني البرازيلي قيادة المنتخب السعودي في كأس العالم بفرنسا، وجرت إقالته عقب الخسارة أمام صاحب الأرض برباعية، فيما كان قبلها بطلاً لكأس العالم 1994 مع البرازيل.

وبعد الأرجنتيني غابرييل كالديرون والبرازيلي ماركوس باكيتا، جاء الدور على الهولندي فرانك ريكارد، المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني، وكان ذلك مطلع يوليو/ تموز 2011 في عقد لمدة ثلاث سنوات، لكن مسيرته انتهت في يناير/ كانون الثاني 2013، عقب الخروج من الدور الأول لدورة كأس الخليج الحادية والعشرين في البحرين، حيث لم يحصل "الأخضر" حينها إلا على ثلاث نقاط في ثلاث مباريات، حيث فاز على اليمن 2-صفر، وخسر مباراتيه أمام العراق صفر-2، وأمام الكويت صفر-1.

شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر ??? pic.twitter.com/AhJzClKsyf — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 27, 2023

رينار والتألق في مونديال قطر

وبعد فترة لم يستقر فيها الاتحاد السعودي على جهاز فني، جاء الدور على الفرنسي هيرفي رينار في 2019، ونجح في قيادة "الأخضر" للتأهل لكأس العالم قطر 2022، وتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على بطل المونديال، المنتخب الأرجنتيني في المباراة الأولى لدوري المجموعات بثنائية مقابل هدف وحيد، رغم الوداع من الدور الأول بهزيمتين بعد ذلك أمام بولندا والمكسيك، وفي 2023، طلب الرحيل عن مهمته رغم أن عقده يستمر حتى عام 2027، من أجل قيادة منتخب سيدات فرنسا، وخلال فترته مع السعودية أشرف على 42 مباراة ، فاز في 19 منها، وتعادل في 11، وخسر 12 لقاء.