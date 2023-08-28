2023/08/28 | 08:51 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

للأسبوع الثاني على التوالي، شهد الذهب نشاطًا ضعيفًا، حيث سادت حالة من الحذر في السوق مع توقعات بأن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم في الولايات المتحدة إلى 2٪ سنويًا من 3٪ حاليًا.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

نفذت العقود الآجلة للذهب الأكثر نشاطًا عقود ديسمبر في بورصة كومكس في نيويورك بتداول نهائي بقيمة 1,943.30 دولارًا للأوقية بعد أن استقرت جلسة الجمعة رسميًا عند 1,939.990 دولارًا – بانخفاض قدره 7.20 دولار، أو 0.4%.

الذهب الفوري، الذي يتبع التعاملات المادية للسبائك في الوقت الفعلي ويتم متابعته عن كثب أكثر من العقود الآجلة من قبل بعض متداولي الذهب، استقر عند 1,914.60 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 2.12 دولارًا أمريكيًا أو 0.1٪.

الذهب: التوقعات الفنية للسبائك

قال ديكسيت من SKCharting إن الاختراق تحت مستوى 1,908 دولارات سيجبر الذهب الفوري على إعادة اختبار مستوى الدعم عند 1,900 دولار، والذي يقف تحته الدعم الفوري عند 1,885 دولارًا.

وقال: "في الوقت الحالي، من المتوقع أن يكون الدعم الرئيسي للذهب الفوري في الاتجاه الهبوطي عند 1850 دولارًا".

وقال ديكسيت إنه على الجانب الآخر، فإن اختراق حاجز 1,930 دولارًا سيوسع حركة الذهب الصعودية نحو المحطة التالية لأعلى، وهو نطاق بولينجر الأوسط الأسبوعي الهابط عند 1,950 دولارًا.

وأضاف: "هذه المنطقة يمكن أن تكون بمثابة نقطة تحول للذهب الفوري".