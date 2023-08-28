تفكيك خلية "قره تبه" يكشف مفاجآت.. ماعلاقة داعش بعصابات التهريب والمخدرات؟

2023/08/28 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، عن تفاصيل مهمة حول خلية قره تبه بديالى بعد أسبوع على تفكيكها، فيما اشار الى ان المفاجأة لاتقتصر على ما ارتكبته الخلية من جرائم وكونها مرتبطة بداعش، بل لها ارتباطات مع خلايا التجارة السوداء والمخدرات.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة خاصة من بغداد نفذت عملية نوعية في أطراف قره تبه 110كم شمال شرق بعقوبة اسفرت عن تفكيك خلية خطيرة جداً مرتبطة بداعش تتألف من 3 أفراد بعد الاشتباك معهم".

واضاف، ان "المفاجأة لم تكن في ما ارتكبته الخلية من جرائم بل في انها تعد شبكة مهمة في تسويق المخدرات عبر خلايا نائمة اخرى مرتبطة بها ضمن مايعرف بالتجارة السوداء لتوفير إيرادات مالية لها".

وأشار الى ان "لتحقيقات تؤكد بان "ما تهربه من مخدرات وصل الى 4 محافظات مجاورة"، لافتا إلى أن "الشبكة تمثل أهم صيد خلال الثلث الثاني من 2023 في الساحة الأمنية لمحافظة ديالى لأنها ستكشف الكثير من الأوراق المخفية".

وقبل ايام اعلنت خلية الإعلام الأمني عن الإطاحة بتجار مخدرات "ينتمون لتنظيم داعش".

وذكرت انه بمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي وخلية الصقور اشتبك أبطالنا مع مجموعة من تجار المخدرات في قضاء خانقين بمحافظة ديالى"، مبينة ان "التجار الذي اشتبكت معهم القوات الأمنية في قرية قرة تبة، ينتمون لعصابات داعش الإرهابية وتمكنت من القبض على ثلاثة منهم والتحرز على مجموعة من المبارز الجرمية".