إنجاز تاريخي لجوارديولا في البريميرليج

2023/08/28 | 09:15 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رقما تاريخيا، بعد فوز فريقه الشاق على مضيفه شيفيلد يونايتد (2-1) ، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وذكرت شبكة إحصائيات "أوبتا"، أن هذا الفوز يحمل الرقم 200 لمانشستر سيتي، في عهد المدرب الإسباني بيب جوارديولا.وأضافت الشبكة، أن جوارديولا بهذا الفوز، بات أسرع مدرب في تاريخ البريميرليج، يصل إلى الانتصار رقم 200 (269 مباراة).وغاب جوارديولا عن المباراة أمام شيفيلد يونايتد، بسبب إجرائه عملية جراحية لعلاج مشكلة في ظهره، ومن المتوقع عودته إلى الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الشهر المقبل.يذكر أن مانشستر سيتي بهذا الفوز، انفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط.