مانشيني :حان الوقت لكتابة التاريخ مع السعودية

2023/08/28 | 09:15 - المصدر: واع

متابعة – واعأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي عن تعيين الايطالي روبرتو مانشيني مدربا للمنتخب الذي تنتظره عدد من المهمات القادمة، وعلى رأسها بطولة كأس الأمم الآسيوية، التي تقام في قطر مطلع العام القادم.ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم فيديو أعلن فيه عن صفقة التعاقد مع المدرب الايطالي الذي قال: "كتبت تاريخا في أوروبا، والآن حان الوقت لكتابة التاريخ مع السعودية".ولم يوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم تفاصيل عقد المدرب الجديد لكن تقارير أكدت أن مانشيني وقع على عقد يمتد حتى عام 2027.واضاف انه سيتم تقديم مانشيني اليوم الى وسائل الإعلام بشكل رسمي.