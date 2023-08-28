2023/08/28 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

للأسبوع الثاني على التوالي، شهد الذهب نشاطًا ضعيفًا، حيث سادت حالة من الحذر في السوق مع توقعات بأن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم في الولايات المتحدة إلى 2٪ سنويًا من 3٪ حاليًا. نفذت العقود الآجلة للذهب الأكثر نشاطًا عقود ديسمبر في بورصة كومكس في نيويورك بتداول نهائي بقيمة 1,943.30 […]

ظهرت المقالة الذهب يشهد نشاطا ضعيفا وسط حذر من الاحتياطي الفيدرالي.. هل سيرفع الفائدة؟ أولاً على ايرث نيوز.