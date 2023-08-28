2023/08/28 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف الإيطالي روبرتو مانشيني، عن أسباب قبوله تولي منصب المدير الفني للمنتخب السعودي. ووقع مانشيني البالغ 58 عاما عقدا لمدة أربعة أعوام، وتحديدا حتى عام 2027، مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. وقال مانشيني في تصريحات نشرها اتحاد الكرة: “يشرفني كثيرا أن أحصل على منصب المدير الفني للمنتخب السعودي. أعتقد أن هذه فرصة عظيمة […]

ظهرت المقالة بربطة عنق خضراء.. مانشيني يكشف أسباب قبوله تدريب المنتخب السعودي أولاً على ايرث نيوز.