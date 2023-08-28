2023/08/28 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حطم النجم الشاب لفريق برشلونة الإسباني، لامين يامال، مساء الأحد، رقما قياسيا في الدوري الإسباني، خلال مباراة فياريال لحساب الجولة الثالثة من منافسات “الليغا”. وتألق لامين (16 عاما) بشكل لافت خلال المباراة، حيث صنع معظم فرص الفريق الكتالوني، بينها تمريرة هدف وتسديدتين في إطار المرمى، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-3 لصالح برشلونة. وحسب موقع […]

ظهرت المقالة لامين يامال يحطم رقما قياسيا في “الليغا”.. وتشافي يتحدث عنه أولاً على ايرث نيوز.