مرصد  بيئي: خطر الزلازل يداهم اربع مناطق داخل العراق 

2023/08/28 | 10:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قسم مرصد العراق الأخضر، اليوم الاثنين، العراق لأربع مناطق ضمن أحزمة الهزات الأرضية تقع أخطرها محاذية لإيران، وأقلها بالغربية والجنوب. وقال المرصد في بيان صحفي، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “العراق مثل باقي بلدان العالم يشهد هزات أرضية ولاحقة” او مايسمى بـ” الارتدادية “، مبينا أن” البلاد مقسمة لأربعة مناطق للهزات، أخطرها المحاذي […]

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