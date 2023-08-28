مقتل إرهابي باشتباكات مع الشرطة الاتحادية في سامراء

2023/08/28 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، مقتل إرهابي بمنطقة القادرية في سامراء.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد المحاولة اليائسة التي حاولت بها زمر داعش الإرهابية من التعرض لإحدى نقاط السرية الاولى الفوج الثاني اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية مساء يوم 27 آب 2023، في منطقة القادرية، خرجت قوة بإمرة نائب قائد عمليات سامراء وآمر اللواء اعلاه، وتم الرد على مصادر النيران وتمشيط المنطقة".

وأضافت أن "القوات الامنية تمكنت من قتل الإرهابي الذي اطلق النيران"، مبينةً أنه " لا تزال عملية البحث مستمرة لغاية الآن".



