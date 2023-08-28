2023/08/28 | 10:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة 65 عالمياً والثانية عربيا بين البلدان التي لديها أعلى نسبة من النساء في البرلمان حسب القائمة التي اعدتها مجلة CEO WORLD لـ 150 دولة.

وبحسب تقرير المجلة، فقد تصدرت رواندا بأفضل سجل على الإطلاق لتمثيل المرأة في البرلمان حيث تشكل النساء 61.25% من البرلمان الرواندي (مجلس النواب) وهذا يجعل رواندا الدولة التي لديها أعلى نسبة من النساء في البرلمان في جميع أنحاء العالم تليها نيكاراغوا على ثاني أعلى نسبة من أعضاء البرلمان بنسبة 51.65%، تليها نيوزيلندا50.42٪، ثم المكسيك التي تساوت مع الامارات بـ 50% لكل واحدة منهما ثم تليها ايسلندا 47.62% ثم كوستاريكا بـ 47.37% ثم جنوب إفريقيا بـ 46.5% ثم اندورا بـ46.43% ثم السويد بـ 46.42% وتذيلت القائمة جمهورية أفريقيا الوسطى 12.86% تليها ساموا بـ. 12.96% تليها سويسرا بـ 13.51%.

عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى والمرتبة الخامسة عالميا بـ 50% بأعلى نسبة نساء في البرلمان، يليها العراق بالمرتبة الثانية والمرتبة 65 عالميا بـ 28.88%، يليها مصر بـ 27.38%، يليها تونس 26.27%، يليها المغرب بـ 24.05%، يليها البحرين بـ 20%، ومن ثم تأتي السعودية بـ ،%19.87 ثم الصومال بـ 19.71%، ثم ليبيا بـ 16.47% .